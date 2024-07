O Criciúma segue fazendo o dever de casa para se manter longe da zona de rebaixamento do Brasileirão. Nesta quarta-feira, pela 14ª rodada, o time catarinense contou com gol do congolês Bolasie para vencer o Cruzeiro, por 1 a 0, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).