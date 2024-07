Após a ministra francesa do Esporte e a prefeita de Paris nadarem no Rio Sena , as preocupações com a qualidade da água continuam durante a Olimpíada. Um treino de reconhecimento para a etapa de natação antes da prova de triatlo foi cancelado neste domingo (28) pela organização dos Jogos. A decisão foi tomada após uma reunião sobre a qualidade da água.