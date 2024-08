Evandro e Arthur se garantiram em alto estilo nas oitavas de final do vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris. Os brasileiros passaram com tranquilidade pelos canadenses Samuel Schachter e Daniel Dearing por 2 sets a 0, parciais de 21 a 13 e 21 a 16, para obter a vaga antecipada no Grupo E.