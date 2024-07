No confronto mais aguardado das oitavas de final, França e Bélgica se enfrentaram, nesta segunda-feira (1º), em Düsseldorf, pelas oitavas de final. Os franceses venceram por 1 a 0 e garantiram a classificação para as quartas de final. A partida foi equilibrada do início ao fim e contou com um gol contra do zagueiro Vertonghen para decidir o duelo.