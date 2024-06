Fique por dentro Notícia

Confira os classificados e os confrontos das quartas de final da Eurocopa

As oito seleções finalistas do torneio, que está sendo realizado na Alemanha, serão definidas até 2 de julho. Grande final está prevista para o dia 14, no Estádio Olímpico de Berlim

29/06/2024 - 15h21min Atualizada em 30/06/2024 - 18h53min