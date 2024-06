A fase decisiva da Eurocopa 2024 vai começar. Serão oito jogos nas oitavas de final, com alguns duelos com francos favoritos, enquanto outros devem ser decididos nos mínimos detalhes. As partidas começam a ser disputadas neste sábado (29) e vão até terça-feira (2), para então conhecermos as oito melhores seleções da Europa.