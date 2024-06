Com as definições dos Grupos E e F nesta quarta-feira (26), todos os confrontos das oitavas de final da Eurocopa estão estabelecidos. Turquia e Geórgia foram as últimas classificadas. Além delas, estão na próxima fase Portugal, Alemanha, Suíça, Espanha, Itália, Áustria, França, Holanda, Inglaterra, Dinamarca, Eslovênia, Eslováquia, Bélgica e Romênia. O mata-mata do torneio ocorre a partir deste sábado (29).