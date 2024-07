Daniel Cargnin projeta participação nos Jogos de Paris: "Se eu pudesse, lutaria com a bandeira do Rio Grande do Sul no quimono"

Aos 26 anos, Daniel Cargnin carrega consigo uma força e uma obstinação impressionantes. Além de ser um dos melhores judocas do mundo nos últimos quatro anos, o medalhista de bronze na categoria até 66kg nos Jogos de Tóquio subiu de peso após os Jogos de Tóqui e deu início ao novo ciclo olímpico nos 73kg. Os resultados chegaram rapidamente e logo no primeiro ano, ele foi bronze no Campeonato Mundial e ouro no World Masters, a segunda competição mais importante do mundo.