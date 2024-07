Uma tragédia foi confirmada nesta terça-feira (2) no atletismo mundial. O sul-africano Jacques Freitag, campeão do mundo de salto em altura em 2003, foi encontrado morto aos 42 anos. Ele estava desaparecido há duas semanas antes de, tragicamente, ter seu corpo encontrado em Pretória com vários ferimentos de bala. A polícia trata o caso como assassinato.