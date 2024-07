A seleção brasileira masculina de basquete está a uma vitória de se classificar para os Jogos de Paris. Neste sábado (6), na Arena Riga, na Letônia, com uma ótima atuação no segundo tempo, o Brasil derrotou as Filipinas por 71 a 60 e garantiu vaga na final do Torneio Pré-Olímpico. O adversário será o time da casa, que derrotou Camarões, por 72 a 59. A partida está marcada para às 13h (de Brasília) de domingo.