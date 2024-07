Lionel Messi teve de sair de campo na metade do segundo tempo, por causa de um problema no tornozelo, e se derramou em lágrimas no banco de reservas, mas foi honrado pelos companheiros de seleção argentina, que bateram a Colômbia por 1 a 0 na prorrogação da final da Copa América, neste domingo (14). A vitória no Hard Rock Stadium, em Miami, trouxe aos argentinos o 16º título do torneio, o segundo na 'era Messi'.