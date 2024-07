A primeira partida entre Palestino e Cuiabá, pelos playoffs da Sul-Americana, terminou com um lance inusitado no Chile. As equipes empatavam em 1 a 1 e o time chileno teve um pênalti para cobrar no último minuto. Joe Abrigo realizou a cobrança e o goleiro Walter defendeu. A bola foi rebatida no pé do jogador, que balançou a rede, porém o gol não valeu.