Na torcida Notícia

VÍDEO: Neymar acompanha empate da Seleção Brasileira na Copa América com astro da NBA

Craque brasileiro se recupera de cirurgia no joelho e assistiu ao jogo no SoFi Stadium, em Los Angeles, ao lado de Jimmy Butler, jogador do Miami Heat. Antes da partida, camisa 10 visitou a concentração e conversou com companheiros

25/06/2024 - 10h22min