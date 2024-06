O grito de gol permaneceu trancado na garganta na estreia brasileira na Copa América, nesta segunda-feira (24). O placar zerado no duelo com a Costa Rica somou apenas um ponto para o Brasil no Grupo D da 48ª edição do campeonato de seleções mais antigo do mundo. No seu primeiro jogo oficial pela Seleção Brasileira, no SoFi Stadium, nos Estados Unidos, Dorival Júnior acumulou o terceiro empate em cinco partidas, mas manteve a invencibilidade.