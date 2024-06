Depois de três anos, a Copa América voltou a ser realizada. E neste ano, a disputa tem mais uma vez a presença de seleções ligadas à Concacaf - a Confederação das Associações de Futebol das Américas Central e do Norte e do Caribe. Nos gramados dos Estados Unidos, são 16 times - seis a mais do que o normal - na busca do título que está completando 108 anos.