Mesmo sofrendo com as constantes chuvas, a primeira semana de Roland Garros vai cumprindo o cronograma e com as favoritas confirmando força. Neste sábado (1), em duelos na Philippe-Chatrier, a quadra principal e coberta do Grand Slam de Paris, duas fortes candidatas ao título mostraram força para avançar às oitavas de final: Aryna Sabalenka e Elena Rybakina.