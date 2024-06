O Gre-Nal 442, com número de sistema tático, foi bastante travado no duelo entre Renato Portaluppi e Eduardo Coudet, na tarde deste sábado (22), no Couto Pereira. O jogo foi de poucas chances para os dois lados e teve uma vitória colorada, em dia no qual o técnico argentino mostrou seu lado pragmático. Conhecido pelo perfil ofensivo, Coudet adotou o pragmatismo para conquistar sua terceira vitória seguida em Gre-Nais.