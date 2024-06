Recuperada de um desconforto no joelho, problema que a impediu de jogar em Roland Garros, a brasileira Luisa Stefani estreou com vitória na temporada de grama. Nesta terça-feira (18), ela e a holandesa Demi Schuurs superaram a norte-americana Desirae Krawczyk e a tcheca Marketa Vondrousová por 6/3 e 6/4, na chave de duplas do WTA 500 de Berlim, na Alemanha.