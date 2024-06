Uma novidade no mundo dos esportes vem agitando as redes sociais nos últimos dias. Trata-se da Kings League, que promove sua primeira edição mundial desde 25 de maio, a Kings World Cup. Realizado no México, o torneio de fut7 (futebol society com 7 jogadores em cada time) reúne ex-jogadores profissionais e influenciadores e conta com um prêmio de US$ 1 milhão ao clube vencedor.