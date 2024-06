Ainda marcada pelas ausências nos Mundiais de 2018 e 2022, a Itália volta à Eurocopa como atual campeã, três anos depois de erguer o troféu em Wembley. Assim como em 2021, a Azzurra iniciou a preparação para a Euro 2024, que será disputada na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho, com um amistoso em Bolonha, desta vez com um empate sem gols contra a Turquia, na terça-feira (4). Contudo, esse não é o único ponto em comum nas duas campanhas do país rumo ao torneio continental.