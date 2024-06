Saiu nesta quinta-feira a primeira medalha olímpica do ano. E para a anfitriã França, que será sede dos Jogos de Paris-2024. Com 124 anos de atraso, o país viu uma investigação do Comitê Olímpico Internacional (COI) definir que a prata do ciclismo em 1900 não pertencia à Inglaterra, pois Lloyd Hildebrand era francês de nascença.