A segunda passagem de Fernando Diniz no Fluminense está encerrada. O treinador deixa o comando do clube após a derrota para o Flamengo, neste domingo (23), no Maracanã, que manteve o time na lanterna do Brasileirão. O anúncio da demissão foi feito pelo clube na tarde desta segunda-feira (24). De acordo com o portal ge.globo, a decisão foi tomada após uma longa reunião entre Diniz e a diretoria do Fluminense, na manhã desta segunda.