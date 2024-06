A estreia do Brasil na Copa América, segunda-feira (24), às 22h (horário de Brasília), será no luxuoso SoFi Stadium, em Inglewood, na região metropolitana de Los Angeles. O local, inaugurado em 2020, ao custo de US$ 5 bilhões (R$ 27,1 bilhões), e com capacidade para 70 mil torcedores, chama atenção pela imponência, arquitetura moderna, teto retrátil e um enorme telão.