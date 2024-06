A Espanha começou a Eurocopa 2024 com goleada. Neste sábado (15), em Berlim, a Fúria fez 3 a 0 na Croácia e anotou os primeiros três pontos no Grupo B, considerado o "grupo da morte" da competição. Os gols espanhóis no Estádio Olímpico foram marcados por Alvaro Morata, Fabián Ruíz e Dani Carvajal, ainda no primeiro tempo.