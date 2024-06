Em primeiro torneio como número 1, Sinner vai à final em Halle e iguala recorde

O italiano Jannik Sinner começou bem sua defesa do posto de número 1 do ranking mundial. Neste sábado (22), ele derrotou o chinês Zhang Zhizhen por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (3), para chegar à final do ATP 500 de Halle, na Alemanha. Com o resultado, ele se torna o quarto homem desde 2000 a chegar à final em seu primeiro torneio como número 1 do mundo. Antes, apenas o espanhol Juan Carlos Ferrero, o sérvio Novak Djokovic e o britânico Andy Murray haviam conseguido esta marca.