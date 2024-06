Vasco e Cruzeiro fizeram um jogo sem graça neste domingo (16), em São Januário, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, e o placar não saiu do 0 a 0. Apesar do tropeço, o time carioca permanece fora da zona de rebaixamento, graças a outros resultados, enquanto a equipe mineira ocupa a oitava posição.