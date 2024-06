Na disputa direta pela liderança do Campeonato Brasileiro, Athletico-PR e Flamengo foram cautelosos demais e ficaram no empate por 1 a 1, neste domingo (16), na Ligga Arena, em Curitiba, pela nona rodada. O resultado só não frustrou mais de 38 mil torcedores, porque o jogo teve um final emocionante, com um gol para cada lado nos acréscimos.