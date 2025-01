João Fonseca bate ex-top 40 em estreia de Challenger na Austrália

A ótima fase do brasileiro João Fonseca teve mais uma capítulo nesta segunda-feira (30) no Brasil, tarde de terça na Austrália. Em sua estreia no Challenger de Camberra, ele derrotou o norte-americano Mackenzie McDonald, ex-número 37 do mundo, por 2 a 0 , parciais de 6/1 e 6/3 e garantiu uma vaga nas oitavas de final.

Campeão do ATP Next Gen e em preparação para a disputa do qualificatório do Aberto da Austrália, o carioca de 18 anos não tomou conhecimento do adversário, que tem no currículo vitórias sobre Juan Mart´n del Potro, Rafael Nadal, Taylor Fritz, Andrey Rublev e Holger Rune.