Em um jogo com primeiro tempo eletrizante e com golaços, Corinthians e São Paulo empataram por 2 a 2 neste domingo (16), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro ficou atrás no marcador por duas vezes e ainda conseguiu sustentar o placar em desvantagem numérica nos minutos finais. Pelo lado tricolor, a sensação é que o time poderia ter saído de campo com mais uma vitória.