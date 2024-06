O Brasil encerrou a dupla de amistosos em terras norte-americanas antes da Copa América com o empate em 1 a 1 com os Estados Unidos, em Orlando, na Flórida. Na noite desta quarta-feira (12), Dorival Júnior fez o seu quarto jogo à frente da Seleção Brasileira, contabilizou o segundo empate e manteve a invencibilidade. No sábado (8), o time brasileiro venceu o México por 1 a 0. Agora, tudo é Copa América: o Brasil encara a Costa Rica em 24 de junho, às 22h (horário de Brasília), em Los Angeles, pela primeira rodada do Grupo D.