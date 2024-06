Exceções

COI autoriza mais oito russos e bielorrussos a estarem em Paris-2024

Atletas individuais neutros" devem primeiro ter se qualificado e depois passar por um duplo controle, pelas federações internacionais e pelo COI, no qual se determina que não apoiaram ativamente a guerra na Ucrânia e que não têm ligações com o exército do seu país

28/06/2024 - 14h59min Atualizada em 28/06/2024 - 21h53min