Está nas mãos de uma atleta metade gaúcha e metade havaiana uma das chances que o Brasil terá de conquistar a primeira medalha olímpica no surfe feminino. A surfista Tatiana Weston-Webb nasceu em Porto Alegre, no Hospital Mãe de Deus, mas com um mês de vida se mudou com os pais para o Havaí, onde cresceu nas águas cristalinas que cercam a ilha de Kauai. Nesse pedaço de paraíso transformou-se em uma das atletas da elite mundial do surfe atual — no momento em que escrevemos essa matéria, no final de junho, ela é a única brasileira entre as 10 melhores do mundo no ranking da Liga Mundial de Surfe (WSL).