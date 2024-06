A mineira Vitória Miranda, 16 anos, ficou com o vice-campeonato de duplas no júnior do tênis em cadeira de rodas, categoria estreante em Roland Garros. Atuando com a japonesa Yuma Takamuro, ela foi superada pela francesa Ksenia Chasteau e a norte-americana Maylee Phelps por 2 a 1, de virada, parciais de 3/6, 6/0 e 18-16 no tie-break, após 1h27min de partida.