Com vaga assegurada na chave principal dos Jogos Olímpicos de Paris por ter sido campeã do torneio dos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023, a brasileira Laura Pigossi segue sua preparação para disputar o torneio que ocorrerá no complexo de Roland Garros. Após furar o qualificatório do Aberto da França e cair na primeira rodada, em jogo com mais de três horas de duração, contra a ucraniana Marta Kostyuk, 20ªdo mundo, a paulista está disputando o W75 de Caseta, na Itália, competição válida pelo circuito da Federação Internacional de Tênis (IITF). Cabeça de chave número 1, ela garantiu nesta sexta-feira (7) um lugar nas semifinais ao derrotar a italiana Anastasia Abbagnato, por 2 a 0, parciais de 7/6 (2) e 6/0, depois de 1h25min de partida.