Carlos Alcaraz está na final de Roland Garros pela primeira vez na carreira. O tenista espanhol, que foi campeão do US Open de 2022 e de Wimbledon em 2023, derrotou o novo número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner por 3 sets a 2, parciais de 2/6, 6/3, 3/6, 6/4 e 6/3, em 4h09min de partida disputada nesta sexta-feira (7).