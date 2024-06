No tie-break Notícia

Brasil perde para o Japão na semifinal e disputará o bronze com a Polônia na Liga das Nações feminina de vôlei

Seleção defendia invencibilidade de 13 jogos no torneio, mas foi derrotada por 3 sets a 2. Disputa do terceiro lugar ocorrerá no domingo, às 7h. Final será entre as japonesas e as italianas

22/06/2024 - 13h19min Atualizada em 22/06/2024 - 13h43min