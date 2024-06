Classificada para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, a seleção brasileira de ginástica rítmica conquistou a medalha de prata na disputa do geral na etapa da Copa do Mundo em Milão, neste sábado. Com 71.500, o conjunto do Brasil ficou atrás da China (71.600) e à frente da Itália (70.550).