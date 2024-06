O Criciúma interrompeu a série de três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro ao empatar por 2 a 2 com o Bahia, neste domingo (16), no estádio Heriberto Hülse, pela nona rodada. Mas poderia ter melhor sorte, pois abriu 2 a 0. Um dos gols foi marcado de forma incomum, com Marcelo Hermes cobrando falta por baixo da barreira. O gol, porém, não ajudou os mandantes a deixarem a zona de rebaixamento, ficando em 18º, com seis pontos. Os baianos, que sonhavam com a liderança, celebravam a reação e têm os mesmos 18 pontos do vice-líder Flamengo, em terceiro pelo saldo de gols: 8 a 5. O líder é o Botafogo, com 19.