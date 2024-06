O Cuiabá goleou novamente no Brasileirão, ao fazer 5 a 0 no Fortaleza, neste domingo (16), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Clayson, Ramon, Jonathan Cafu e Isidro Pitta, ainda no primeiro tempo, e Fernando Sobral, após o intervalo, marcaram os gols. O Fortaleza jogou o segundo tempo inteiro com dois a menos após expulsões de Emanuel Brítez e Renato Kayzer no fim da etapa inicial, em uma confusão que envolveu o técnico da equipe mato-grossense, o português Petit, que também foi expulso. A partida foi realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).