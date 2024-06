Líder do ranking da Diamond League, Alison dos Santos venceu neste domingo (2), a prova dos 400m com barreiras da etapa de Estocolmo, na Suécia, a sétima da temporada. Sem seus principais rivais, o norueguês Karsten Warholm e o norte-americano Rai Benjamin, Piu ganhou com facilidade, atingindo a marca de 47seg01, longe do melhor do ano (46seg63), que pertence a ele mesmo.