O São Paulo fez um bom jogo contra o Fluminense nesta segunda-feira, pela sexta rodada do Brasileirão, e saiu do MorumBis com uma vitória por 2 a 1, de virada, com gols marcados por Bobadilla e Arboleda. O único gol carioca foi contra, de Igor Vinícius. Embora não tenha sido brilhante durante toda a partida, o time são-paulino foi superior na maior parte do tempo e, no final, quando já não exibia mais a qualidade inicial, mostrou força para alcançar o triunfo.