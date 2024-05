O segundo dia da Olympic Qualifier Series de Xangai, na China, que vale pontos na disputa por vagas para os Jogos de Paris, teve a classificação de mais seis skatistas brasileiros para as semifinais. Nesta sexta-feira (18), Rayssa Leal, no Street feminino, e Pedro Quintas, Augusto Akio, Pedro Carvalho, Pedro Barros e Luigi Cini, no Park masculino, garantiram presença na fase decisiva da competição.