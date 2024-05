O Brasil teve quase 50% de aproveitamento no primeiro dia de disputa no Olympic Qualifier Series de Xangai, na China, que vale pontos na disputa por vagas para Paris-2024 nas categorias street e Park. Dos 11 atletas do País nesta quinta-feira, cinco avançaram às semifinais: Isadora Pacheco, Dora Varella, Raicca Ventura, Felipe Gustavo e Giovanni Vianna.