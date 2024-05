O Comitê de Disciplina da Federação Espanhola multou o brasileiro Raphinha, do Barcelona, após marcar um gol e tirar a camisa, mostrando por baixo uma regata com a mensagem de solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O valor é de 601 euros (cerca de R$ 3,3 mil na cotação atual) para o jogador, e 350 euros (aproximadamente R$ 1,9 mil) para o clube. As informações são do ge.globo.