O gaúcho Raphinha foi mais um jogador a chamar os holofotes do mundo para a tragédia climática vivida no Rio Grande do Sul. Após marcar o segundo gol da vitória de 2 a 0 do Barcelona sobre o Real Sociedad, nesta segunda-feira (13), o atacante comemorou com uma camisa que tinha a bandeira do Estado e os dizeres: "Pray for RS" (reze pelo RS, em inglês).