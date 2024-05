Com o encerramento da passagem de 12 anos de Cássio pelo Corinthians, Pedro Geromel se tornou o atleta com mais tempo atuando em um mesmo clube do futebol brasileiro. Há 10 anos e cinco meses, o zagueiro chegou ao Grêmio ainda sob olhares desconfiados, porém, com o passar dos jogos, firmou-se na posição e ganhou o posto de ídolo ao conquistar títulos como a Copa do Brasil de 2016 e a Libertadores de 2017.