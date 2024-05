Após anúncio oficial realizado na sexta-feira, dia 17, o goleiro Cássio concedeu entrevista coletiva neste sábado no CT Joaquim Grava para de despedir oficialmente do Corinthians. O arqueiro de 36 anos fez um pronunciamento, em que agradeceu o tempo que passou no time alvinegro e revelou 'sair em paz' por ter dado o seu melhor no tempo em que permaneceu.