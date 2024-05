O chileno Nicolás Jarry surpreendeu e derrotou o grego Stefanos Tsitsipas, número 8 do mundo, para avançar à semifinal do Masters 1000 de Roma nesta quinta-feira (16) ao marcar 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/4, em duas horas e 38 minutos.