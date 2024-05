O britânico Lando Norris, enfim, conquistou o seu primeiro GP na F-1. Nesse domingo (5), em Miami, o piloto da McLaren largou em quinto, mas teve uma estratégia mais eficiente, contou com a entrada do carro de segurança e venceu na Flórida. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, que largou na pole e atropelou um cone, ficou em segundo, com Charles Lecrerc, da Ferrari, em terceiro.