Ao vencer o Getafe por 3 a 0 nesta quarta-feira pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid carimbou sua vaga para a próxima Liga dos Campeões. O time dirigido pelo técnico argentino Diego Simeone ocupa a quarta colocação com 73 pontos. Faltando duas rodadas para o fim do campeonato, o Athletic Bilbao, que perdeu de virada para o Celta por 2 a 1, soma 62 e não tem mais como alcançar o time da capital.